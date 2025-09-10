- 자본
- 축소
트레이드:
227
이익 거래:
133 (58.59%)
손실 거래:
94 (41.41%)
최고의 거래:
30.28 USD
최악의 거래:
-17.86 USD
총 수익:
706.82 USD (37 093 pips)
총 손실:
-377.82 USD (23 876 pips)
연속 최대 이익:
4 (62.84 USD)
연속 최대 이익:
62.84 USD (4)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
92.64%
최대 입금량:
48.53%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
4.70
롱(주식매수):
113 (49.78%)
숏(주식차입매도):
114 (50.22%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
1.45 USD
평균 이익:
5.31 USD
평균 손실:
-4.02 USD
연속 최대 손실:
5 (-65.75 USD)
연속 최대 손실:
-65.75 USD (5)
월별 성장률:
4.71%
연간 예측:
57.14%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
69.95 USD (12.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.80% (69.95 USD)
자본금별:
61.93% (234.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|132
|EURCHF
|95
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|378
|EURCHF
|-49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|16K
|EURCHF
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.28 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +62.84 USD
연속 최대 손실: -65.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025！Deposit 200U, withdraw 200U！
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
188%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
23
100%
227
58%
93%
1.87
1.45
USD
USD
62%
1:500