- 자본
- 축소
트레이드:
384
이익 거래:
380 (98.95%)
손실 거래:
4 (1.04%)
최고의 거래:
80.01 USD
최악의 거래:
-36.42 USD
총 수익:
3 452.81 USD (364 782 pips)
총 손실:
-120.35 USD (4 111 pips)
연속 최대 이익:
380 (3 452.81 USD)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
88.35%
최대 입금량:
0.28%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
27.69
롱(주식매수):
384 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
28.69
기대수익:
8.68 USD
평균 이익:
9.09 USD
평균 손실:
-30.09 USD
연속 최대 손실:
4 (-120.35 USD)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
120.35 USD (0.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.36% (120.35 USD)
자본금별:
9.77% (3 223.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|369K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +80.01 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 380
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3 452.81 USD
연속 최대 손실: -120.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.
Product Link : Link
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
11%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
16
100%
384
98%
88%
28.68
8.68
USD
USD
10%
1:500