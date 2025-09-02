- 자본
- 축소
트레이드:
175
이익 거래:
137 (78.28%)
손실 거래:
38 (21.71%)
최고의 거래:
22.12 USD
최악의 거래:
-43.53 USD
총 수익:
519.78 USD (72 054 pips)
총 손실:
-689.11 USD (82 218 pips)
연속 최대 이익:
61 (293.72 USD)
연속 최대 이익:
293.72 USD (61)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.18%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
-0.27
롱(주식매수):
74 (42.29%)
숏(주식차입매도):
101 (57.71%)
수익 요인:
0.75
기대수익:
-0.97 USD
평균 이익:
3.79 USD
평균 손실:
-18.13 USD
연속 최대 손실:
12 (-260.20 USD)
연속 최대 손실:
-260.20 USD (12)
월별 성장률:
-69.80%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
24%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
169.33 USD
최대한의:
623.93 USD (63.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.07% (623.93 USD)
자본금별:
59.64% (358.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPJPY
|36
|EURAUD
|22
|GBPCHF
|18
|EURJPY
|17
|GBPUSD
|14
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|127
|EURAUD
|-36
|GBPCHF
|-119
|EURJPY
|-38
|GBPUSD
|-162
|AUDCAD
|9
|AUDJPY
|17
|EURUSD
|-19
|NZDCAD
|-5
|USDCHF
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|6.5K
|GBPJPY
|19K
|EURAUD
|-5.2K
|GBPCHF
|-9.4K
|EURJPY
|-6.3K
|GBPUSD
|-16K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|453
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.12 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 61
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +293.72 USD
연속 최대 손실: -260.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-67%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
23
24%
175
78%
100%
0.75
-0.97
USD
USD
84%
1:500