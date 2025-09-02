시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Raiden V1
Christia Nency Tri

Raiden V1

Christia Nency Tri
0 리뷰
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -67%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
175
이익 거래:
137 (78.28%)
손실 거래:
38 (21.71%)
최고의 거래:
22.12 USD
최악의 거래:
-43.53 USD
총 수익:
519.78 USD (72 054 pips)
총 손실:
-689.11 USD (82 218 pips)
연속 최대 이익:
61 (293.72 USD)
연속 최대 이익:
293.72 USD (61)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.18%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
-0.27
롱(주식매수):
74 (42.29%)
숏(주식차입매도):
101 (57.71%)
수익 요인:
0.75
기대수익:
-0.97 USD
평균 이익:
3.79 USD
평균 손실:
-18.13 USD
연속 최대 손실:
12 (-260.20 USD)
연속 최대 손실:
-260.20 USD (12)
월별 성장률:
-69.80%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
24%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
169.33 USD
최대한의:
623.93 USD (63.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.07% (623.93 USD)
자본금별:
59.64% (358.15 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 41
GBPJPY 36
EURAUD 22
GBPCHF 18
EURJPY 17
GBPUSD 14
AUDCAD 14
AUDJPY 5
EURUSD 4
NZDCAD 3
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 52
GBPJPY 127
EURAUD -36
GBPCHF -119
EURJPY -38
GBPUSD -162
AUDCAD 9
AUDJPY 17
EURUSD -19
NZDCAD -5
USDCHF 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 6.5K
GBPJPY 19K
EURAUD -5.2K
GBPCHF -9.4K
EURJPY -6.3K
GBPUSD -16K
AUDCAD 1.2K
AUDJPY 2.5K
EURUSD -1.9K
NZDCAD -1K
USDCHF 453
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +22.12 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 61
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +293.72 USD
연속 최대 손실: -260.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.