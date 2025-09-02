- 자본
트레이드:
563
이익 거래:
423 (75.13%)
손실 거래:
140 (24.87%)
최고의 거래:
42.02 USD
최악의 거래:
-20.68 USD
총 수익:
1 377.03 USD (303 856 pips)
총 손실:
-1 275.82 USD (327 578 pips)
연속 최대 이익:
17 (98.75 USD)
연속 최대 이익:
98.75 USD (17)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
9.51%
최대 입금량:
28.07%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
366 (65.01%)
숏(주식차입매도):
197 (34.99%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.18 USD
평균 이익:
3.26 USD
평균 손실:
-9.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-51.58 USD)
연속 최대 손실:
-51.58 USD (4)
월별 성장률:
-37.66%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
174.33 USD (46.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.27% (174.33 USD)
자본금별:
8.61% (9.60 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.02 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +98.75 USD
연속 최대 손실: -51.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Welcome to Copy My Signal! 🎯
Strategy Used: Breakthrough Strategy
Important Notes Before Copying:
-
I don’t trade when I’m not in a good mood.
-
Profit and loss are both natural parts of trading.
-
Trade at your own risk.
-
Stop loss is fixed at 100 pips only.
-
All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.
💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.
Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 200% profit, and subsequent withdrawals will be done annually.
