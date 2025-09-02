시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Yearly Investment
Rommy Wijaya

Yearly Investment

Rommy Wijaya
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 44%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
563
이익 거래:
423 (75.13%)
손실 거래:
140 (24.87%)
최고의 거래:
42.02 USD
최악의 거래:
-20.68 USD
총 수익:
1 377.03 USD (303 856 pips)
총 손실:
-1 275.82 USD (327 578 pips)
연속 최대 이익:
17 (98.75 USD)
연속 최대 이익:
98.75 USD (17)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
9.51%
최대 입금량:
28.07%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
366 (65.01%)
숏(주식차입매도):
197 (34.99%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.18 USD
평균 이익:
3.26 USD
평균 손실:
-9.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-51.58 USD)
연속 최대 손실:
-51.58 USD (4)
월별 성장률:
-37.66%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
174.33 USD (46.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.27% (174.33 USD)
자본금별:
8.61% (9.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 493
BTCUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 103
BTCUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 12K
BTCUSD -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +42.02 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +98.75 USD
연속 최대 손실: -51.58 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 더...
Welcome to Copy My Signal! 🎯

Strategy Used: Breakthrough Strategy

Important Notes Before Copying:

  1. I don’t trade when I’m not in a good mood.

  2. Profit and loss are both natural parts of trading.

  3. Trade at your own risk.

  4. Stop loss is fixed at 100 pips only.

  5. All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.

💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.

Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 200% profit, and subsequent withdrawals will be done annually.


리뷰 없음
