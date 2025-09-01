- 자본
- 축소
트레이드:
6 673
이익 거래:
4 357 (65.29%)
손실 거래:
2 316 (34.71%)
최고의 거래:
3 444.36 USD
최악의 거래:
-1 538.90 USD
총 수익:
281 896.74 USD (690 046 pips)
총 손실:
-181 764.51 USD (771 310 pips)
연속 최대 이익:
21 (174.10 USD)
연속 최대 이익:
8 085.04 USD (4)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
15.46%
최대 입금량:
124.39%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
344
평균 유지 시간:
59 분
회복 요인:
6.98
롱(주식매수):
3 141 (47.07%)
숏(주식차입매도):
3 532 (52.93%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
15.01 USD
평균 이익:
64.70 USD
평균 손실:
-78.48 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 614.67 USD)
연속 최대 손실:
-4 052.20 USD (3)
월별 성장률:
9.80%
연간 예측:
118.93%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 836.26 USD
최대한의:
14 349.71 USD (13.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.98% (14 479.28 USD)
자본금별:
26.04% (32 250.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6619
|NI225
|10
|GBPJPY
|9
|SP500
|9
|UK100
|6
|XAGUSD
|5
|NDX
|5
|XTIUSD
|5
|USDJPY
|2
|TSLA
|2
|WS30
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|105K
|NI225
|3.4K
|GBPJPY
|-34
|SP500
|-3.8K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-3K
|NDX
|-2.4K
|XTIUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-77
|TSLA
|447
|WS30
|-2
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-73K
|NI225
|6K
|GBPJPY
|-1K
|SP500
|-4.7K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-2.6K
|NDX
|-7.4K
|XTIUSD
|-96
|USDJPY
|-975
|TSLA
|1.1K
|WS30
|7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 444.36 USD
최악의 거래: -1 539 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +174.10 USD
연속 최대 손실: -2 614.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.14 × 365
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|4.36 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
AdmiralMarkets-Live
|5.24 × 83
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
99%
0
0
USD
USD
201K
USD
USD
30
99%
6 673
65%
15%
1.55
15.01
USD
USD
26%
1:200