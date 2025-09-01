시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DARWIN MASTER
Ho Phi Diep

DARWIN MASTER

Ho Phi Diep
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 99%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 673
이익 거래:
4 357 (65.29%)
손실 거래:
2 316 (34.71%)
최고의 거래:
3 444.36 USD
최악의 거래:
-1 538.90 USD
총 수익:
281 896.74 USD (690 046 pips)
총 손실:
-181 764.51 USD (771 310 pips)
연속 최대 이익:
21 (174.10 USD)
연속 최대 이익:
8 085.04 USD (4)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
15.46%
최대 입금량:
124.39%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
344
평균 유지 시간:
59 분
회복 요인:
6.98
롱(주식매수):
3 141 (47.07%)
숏(주식차입매도):
3 532 (52.93%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
15.01 USD
평균 이익:
64.70 USD
평균 손실:
-78.48 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 614.67 USD)
연속 최대 손실:
-4 052.20 USD (3)
월별 성장률:
9.80%
연간 예측:
118.93%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 836.26 USD
최대한의:
14 349.71 USD (13.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.98% (14 479.28 USD)
자본금별:
26.04% (32 250.42 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 6619
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 105K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -73K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 444.36 USD
최악의 거래: -1 539 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +174.10 USD
연속 최대 손실: -2 614.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.14 × 365
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
9 더...
리뷰 없음
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.