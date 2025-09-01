- 자본
- 축소
트레이드:
187
이익 거래:
146 (78.07%)
손실 거래:
41 (21.93%)
최고의 거래:
15.75 USD
최악의 거래:
-38.94 USD
총 수익:
412.57 USD (54 694 pips)
총 손실:
-390.42 USD (55 223 pips)
연속 최대 이익:
25 (70.25 USD)
연속 최대 이익:
70.25 USD (25)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.53%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
79 (42.25%)
숏(주식차입매도):
108 (57.75%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.12 USD
평균 이익:
2.83 USD
평균 손실:
-9.52 USD
연속 최대 손실:
10 (-156.35 USD)
연속 최대 손실:
-193.51 USD (7)
월별 성장률:
4.15%
연간 예측:
50.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.85 USD
최대한의:
227.36 USD (31.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.46% (227.36 USD)
자본금별:
52.14% (238.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|69
|NZDCAD
|42
|AUDNZD
|20
|GBPCHF
|14
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|10
|USDJPY
|10
|EURJPY
|6
|USDCHF
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|90
|NZDCAD
|62
|AUDNZD
|-139
|GBPCHF
|-63
|GBPJPY
|57
|EURAUD
|28
|USDJPY
|61
|EURJPY
|-84
|USDCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|7.2K
|AUDNZD
|-25K
|GBPCHF
|-5K
|GBPJPY
|8.6K
|EURAUD
|4.3K
|USDJPY
|9.2K
|EURJPY
|-13K
|USDCHF
|720
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.75 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +70.25 USD
연속 최대 손실: -156.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
705
USD
USD
26
0%
187
78%
100%
1.05
0.12
USD
USD
52%
1:500