- 자본
- 축소
트레이드:
460
이익 거래:
218 (47.39%)
손실 거래:
242 (52.61%)
최고의 거래:
240.00 BRL
최악의 거래:
-120.00 BRL
총 수익:
1 635.00 BRL (5 500 pips)
총 손실:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
연속 최대 이익:
22 (144.00 BRL)
연속 최대 이익:
240.00 BRL (1)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
0.09%
최대 입금량:
54.61%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
46 초
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
223 (48.48%)
숏(주식차입매도):
237 (51.52%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.48 BRL
평균 이익:
7.50 BRL
평균 손실:
-7.66 BRL
연속 최대 손실:
8 (-47.00 BRL)
연속 최대 손실:
-120.00 BRL (1)
월별 성장률:
-0.73%
연간 예측:
-8.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
479.00 BRL
최대한의:
623.00 BRL (54.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.05% (622.00 BRL)
자본금별:
1.54% (18.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINV25
|324
|WINZ25
|88
|WINQ25
|44
|WING26
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINV25
|-187
|WINZ25
|80
|WINQ25
|10
|WING26
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINV25
|-2.1K
|WINZ25
|500
|WINQ25
|405
|WING26
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +240.00 BRL
최악의 거래: -120 BRL
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +144.00 BRL
연속 최대 손실: -47.00 BRL
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
525
BRL
BRL
23
100%
460
47%
0%
0.88
-0.48
BRL
BRL
31%
1:1