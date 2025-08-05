시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / RAPTOR STL10 TKP20
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 3%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
460
이익 거래:
218 (47.39%)
손실 거래:
242 (52.61%)
최고의 거래:
240.00 BRL
최악의 거래:
-120.00 BRL
총 수익:
1 635.00 BRL (5 500 pips)
총 손실:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
연속 최대 이익:
22 (144.00 BRL)
연속 최대 이익:
240.00 BRL (1)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
0.09%
최대 입금량:
54.61%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
46 초
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
223 (48.48%)
숏(주식차입매도):
237 (51.52%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.48 BRL
평균 이익:
7.50 BRL
평균 손실:
-7.66 BRL
연속 최대 손실:
8 (-47.00 BRL)
연속 최대 손실:
-120.00 BRL (1)
월별 성장률:
-0.73%
연간 예측:
-8.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
479.00 BRL
최대한의:
623.00 BRL (54.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.05% (622.00 BRL)
자본금별:
1.54% (18.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINV25 324
WINZ25 88
WINQ25 44
WING26 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINV25 -187
WINZ25 80
WINQ25 10
WING26 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINV25 -2.1K
WINZ25 500
WINQ25 405
WING26 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +240.00 BRL
최악의 거래: -120 BRL
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +144.00 BRL
연속 최대 손실: -47.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
리뷰 없음
2026.01.05 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
