- 자본
- 축소
트레이드:
323
이익 거래:
270 (83.59%)
손실 거래:
53 (16.41%)
최고의 거래:
2.69 USD
최악의 거래:
-0.91 USD
총 수익:
46.00 USD (24 537 pips)
총 손실:
-18.65 USD (15 932 pips)
연속 최대 이익:
97 (24.23 USD)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
82.86%
최대 입금량:
19.80%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
6.79
롱(주식매수):
208 (64.40%)
숏(주식차입매도):
115 (35.60%)
수익 요인:
2.47
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
0.17 USD
평균 손실:
-0.35 USD
연속 최대 손실:
11 (-2.84 USD)
월별 성장률:
126.52%
연간 예측:
1 535.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.40 USD
최대한의:
4.03 USD (22.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.40% (4.03 USD)
자본금별:
6.57% (1.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|242
|USDJPY
|54
|USDCHF
|16
|EURUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.US500Cash
|8
|USDJPY
|10
|USDCHF
|6
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.US500Cash
|5.8K
|USDJPY
|1.9K
|USDCHF
|517
|EURUSD
|341
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.69 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 97
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +24.23 USD
연속 최대 손실: -2.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 15
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2876
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 302
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.36 × 348
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
