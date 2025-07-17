- 자본
- 축소
트레이드:
1 492
이익 거래:
924 (61.93%)
손실 거래:
568 (38.07%)
최고의 거래:
102.45 SGD
최악의 거래:
-246.86 SGD
총 수익:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
총 손실:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
연속 최대 이익:
154 (57.07 SGD)
연속 최대 이익:
212.51 SGD (9)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
32.65%
최대 입금량:
101.67%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
185
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
673 (45.11%)
숏(주식차입매도):
819 (54.89%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.30 SGD
평균 이익:
4.38 SGD
평균 손실:
-7.92 SGD
연속 최대 손실:
28 (-6.89 SGD)
연속 최대 손실:
-329.96 SGD (4)
월별 성장률:
0.41%
연간 예측:
4.99%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
810.63 SGD
최대한의:
865.36 SGD (559.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.23% (669.49 SGD)
자본금별:
19.45% (305.22 SGD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD.s
|627
|XAUUSD.s
|515
|EURUSD.s
|237
|USDJPY.s
|104
|USDSGD.s
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD.s
|-473
|XAUUSD.s
|83
|EURUSD.s
|-21
|USDJPY.s
|-39
|USDSGD.s
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD.s
|-113K
|XAUUSD.s
|-2.2K
|EURUSD.s
|-3.1K
|USDJPY.s
|-2.8K
|USDSGD.s
|-16
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +102.45 SGD
최악의 거래: -247 SGD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +57.07 SGD
연속 최대 손실: -6.89 SGD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.
Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
-27%
0
0
USD
USD
10K
SGD
SGD
27
88%
1 492
61%
33%
0.89
-0.30
SGD
SGD
35%
1:200