시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Best AI Gold Trader
Mehta Pratik Bharatbhai

Best AI Gold Trader

Mehta Pratik Bharatbhai
0 리뷰
27
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -27%
IG-LIVE
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 492
이익 거래:
924 (61.93%)
손실 거래:
568 (38.07%)
최고의 거래:
102.45 SGD
최악의 거래:
-246.86 SGD
총 수익:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
총 손실:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
연속 최대 이익:
154 (57.07 SGD)
연속 최대 이익:
212.51 SGD (9)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
32.65%
최대 입금량:
101.67%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
185
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
673 (45.11%)
숏(주식차입매도):
819 (54.89%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.30 SGD
평균 이익:
4.38 SGD
평균 손실:
-7.92 SGD
연속 최대 손실:
28 (-6.89 SGD)
연속 최대 손실:
-329.96 SGD (4)
월별 성장률:
0.41%
연간 예측:
4.99%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
810.63 SGD
최대한의:
865.36 SGD (559.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.23% (669.49 SGD)
자본금별:
19.45% (305.22 SGD)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSD.s 627
XAUUSD.s 515
EURUSD.s 237
USDJPY.s 104
USDSGD.s 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSD.s -473
XAUUSD.s 83
EURUSD.s -21
USDJPY.s -39
USDSGD.s 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSD.s -113K
XAUUSD.s -2.2K
EURUSD.s -3.1K
USDJPY.s -2.8K
USDSGD.s -16
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +102.45 SGD
최악의 거래: -247 SGD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +57.07 SGD
연속 최대 손실: -6.89 SGD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.

Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.


리뷰 없음
2026.01.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 20:06
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.4% of days out of the 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Best AI Gold Trader
월별 99 USD
-27%
0
0
USD
10K
SGD
27
88%
1 492
61%
33%
0.89
-0.30
SGD
35%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.