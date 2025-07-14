- 자본
- 축소
트레이드:
668
이익 거래:
517 (77.39%)
손실 거래:
151 (22.60%)
최고의 거래:
196.00 USD
최악의 거래:
-722.50 USD
총 수익:
15 598.99 USD (86 797 pips)
총 손실:
-16 213.34 USD (87 675 pips)
연속 최대 이익:
65 (1 337.16 USD)
연속 최대 이익:
1 466.54 USD (33)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
16.34%
최대 입금량:
2.52%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.24
롱(주식매수):
432 (64.67%)
숏(주식차입매도):
236 (35.33%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.92 USD
평균 이익:
30.17 USD
평균 손실:
-107.37 USD
연속 최대 손실:
7 (-792.24 USD)
연속 최대 손실:
-1 004.20 USD (2)
월별 성장률:
-8.26%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
875.65 USD
최대한의:
2 556.90 USD (21.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.89% (2 557.10 USD)
자본금별:
6.41% (664.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|595
|GBPUSDu
|59
|EURUSDu
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDu
|-110
|GBPUSDu
|-356
|EURUSDu
|-149
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDu
|4K
|GBPUSDu
|-3.5K
|EURUSDu
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +196.00 USD
최악의 거래: -723 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 337.16 USD
연속 최대 손실: -792.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KVBFuturesIndonesia-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
