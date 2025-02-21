통화 / TPIC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TPIC: TPI Composites Inc
0.13 USD 0.11 (45.83%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TPIC 환율이 오늘 -45.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.11이고 고가는 0.15이었습니다.
TPI Composites Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
TPIC News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- US Stocks Mixed; Riskified Shares Dip After Q2 Results - Magnitude International (NASDAQ:MAGH), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, plans delisting from Nasdaq
- TPI Composites earnings missed by $0.94, revenue fell short of estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- TPI Composites stock plunges after filing for Chapter 11 bankruptcy
- TPI Composites (TPIC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, secures $82.5 million DIP
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- TPI Composites price target raised to $0.70 from $0.50 at Jefferies
- TPI Composites stock rating downgraded to Hold by TD Cowen on debt concerns
- TPI Composites to Sponsor World KidWind Challenge Wind Tunnel at ACP CLEANPOWER 2025
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - PACCAR (NASDAQ:PCAR), Incyte (NASDAQ:INCY)
- TPI Composites, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPIC)
- TPI Composites, Inc. (TPIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.11 0.15
년간 변동
0.11 5.15
- 이전 종가
- 0.24
- 시가
- 0.12
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- 저가
- 0.11
- 고가
- 0.15
- 볼륨
- 18.327 K
- 일일 변동
- -45.83%
- 월 변동
- -83.54%
- 6개월 변동
- -88.60%
- 년간 변동율
- -96.98%
20 9월, 토요일