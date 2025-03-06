통화 / SRDX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SRDX: Surmodics Inc
32.37 USD 0.15 (0.47%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SRDX 환율이 오늘 0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.24이고 고가는 32.99이었습니다.
Surmodics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRDX News
- SRDX Stock Up Following Q3 Earnings Beat, Gross Margin Contracts
- SurModics (SRDX) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- SurModics earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- SurModics (SRDX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surmodics (SRDX) Q3 EPS Turns Positive
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surmodics reports June cyber incident, restores critical IT systems
- Deal Dispatch: US M&A Is Quiet But Abroad? Volume Is High - Brookfield Infrastructure (NYSE:BIP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Surmodics Stock Is Falling On Friday - Surmodics (NASDAQ:SRDX)
- US FTC sues to block private equity buy of medical company
일일 변동 비율
32.24 32.99
년간 변동
26.00 40.39
- 이전 종가
- 32.22
- 시가
- 32.45
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- 저가
- 32.24
- 고가
- 32.99
- 볼륨
- 576
- 일일 변동
- 0.47%
- 월 변동
- -4.23%
- 6개월 변동
- 7.33%
- 년간 변동율
- -16.27%
20 9월, 토요일