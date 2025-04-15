통화 / QD
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
3.88 USD 0.04 (1.02%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QD 환율이 오늘 -1.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.86이고 고가는 3.99이었습니다.
Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
QD News
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Qudian revenue plunges 93.5% in Q2 as company exits delivery business
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Qudian Inc. reports Q1 2025 financial results
- Qudian Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Qudian: Balance Sheet Strength Gives The Income Statement Time To Improve (NYSE:QD)
일일 변동 비율
3.86 3.99
년간 변동
2.02 5.08
- 이전 종가
- 3.92
- 시가
- 3.93
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- 저가
- 3.86
- 고가
- 3.99
- 볼륨
- 472
- 일일 변동
- -1.02%
- 월 변동
- -14.16%
- 6개월 변동
- 42.65%
- 년간 변동율
- 82.16%
20 9월, 토요일