통화 / PRTG
PRTG: Portage Biotech Inc
6.84 USD 0.12 (1.72%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRTG 환율이 오늘 -1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.80이고 고가는 9.43이었습니다.
Portage Biotech Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PRTG News
- AlphaTON Capital raises $100 million to build TON digital asset treasury
- Portage Biotech regains Nasdaq compliance, continues listing
- Portage Biotech acquires stake in Compedica for $5 million
- Portage Biotech Stock Surges As It Prepares For Human Trial - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical results
- Why Is Portage Biotech Stock Skyrocketing Friday? - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical data
일일 변동 비율
6.80 9.43
년간 변동
2.95 15.82
- 이전 종가
- 6.96
- 시가
- 7.60
- Bid
- 6.84
- Ask
- 7.14
- 저가
- 6.80
- 고가
- 9.43
- 볼륨
- 750
- 일일 변동
- -1.72%
- 월 변동
- -5.66%
- 6개월 변동
- -26.92%
- 년간 변동율
- 3.32%
20 9월, 토요일