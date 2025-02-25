통화 / ONVO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONVO 환율이 오늘 1.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.94이고 고가는 2.16이었습니다.
Organovo Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ONVO News
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- M&A News: Eli Lilly (LLY) Expands IBD Pipeline with Organovo’s FXR Program - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Eli Lilly Stock Popped Today
- Why Organovo (ONVO) Stock Is Skyrocketing - Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO)
일일 변동 비율
1.94 2.16
년간 변동
0.25 4.15
- 이전 종가
- 2.01
- 시가
- 2.16
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- 저가
- 1.94
- 고가
- 2.16
- 볼륨
- 286
- 일일 변동
- 1.49%
- 월 변동
- -8.93%
- 6개월 변동
- 353.33%
- 년간 변동율
- 108.16%
20 9월, 토요일