통화 / NLSP
NLSP: NLS Pharmaceutics Ltd
2.04 USD 0.02 (0.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NLSP 환율이 오늘 -0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.93이고 고가는 2.12이었습니다.
NLS Pharmaceutics Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NLSP News
일일 변동 비율
1.93 2.12
년간 변동
1.30 5.64
- 이전 종가
- 2.06
- 시가
- 1.93
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- 저가
- 1.93
- 고가
- 2.12
- 볼륨
- 93
- 일일 변동
- -0.97%
- 월 변동
- -2.86%
- 6개월 변동
- 39.73%
- 년간 변동율
- -58.28%
20 9월, 토요일