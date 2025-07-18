통화 / MEIP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MEIP: MEI Pharma Inc
3.07 USD 0.29 (10.43%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MEIP 환율이 오늘 10.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.85이고 고가는 3.25이었습니다.
MEI Pharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
MEIP News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- GreenWood Investors First Half 2025 Letter
- MEI Pharma Chooses Not Bitcoin, Not Ethereum, But Litecoin As Treasury Asset
- MEI Pharma acquires $100 million in Litecoin for treasury strategy
- MEI Pharma adopts Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
- MEI Pharma closes $100 million placement to adopt Litecoin treasury strategy
- Why Is MEI Pharma Stock (MEIP) Up 85% Today? - TipRanks.com
- Why Is MEI Pharma Stock Soaring On Friday? - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- First Strategy, Now MEI Pharma: Litecoin Joins Bitcoin As Treasury Asset - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- GSR Leads $100M Private Placement into Nasdaq-listed MEI Pharma to Launch First Institutional Litecoin Treasury Strategy Alongside Charlie Lee
- MEI Pharma raises $100 million to adopt Litecoin as treasury asset
- MEI Pharma stock soars after announcing $100 million Litecoin treasury strategy
- MEI Pharma to adopt Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
일일 변동 비율
2.85 3.25
년간 변동
1.46 9.00
- 이전 종가
- 2.78
- 시가
- 2.89
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- 저가
- 2.85
- 고가
- 3.25
- 볼륨
- 7.271 K
- 일일 변동
- 10.43%
- 월 변동
- -35.37%
- 6개월 변동
- 39.55%
- 년간 변동율
- 6.23%
20 9월, 토요일