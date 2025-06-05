통화 / JAMF
JAMF: Jamf Holding Corp
11.11 USD 0.45 (3.89%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JAMF 환율이 오늘 -3.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.08이고 고가는 11.69이었습니다.
Jamf Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.08 11.69
년간 변동
7.35 18.00
- 이전 종가
- 11.56
- 시가
- 11.60
- Bid
- 11.11
- Ask
- 11.41
- 저가
- 11.08
- 고가
- 11.69
- 볼륨
- 5.510 K
- 일일 변동
- -3.89%
- 월 변동
- 22.36%
- 6개월 변동
- -8.48%
- 년간 변동율
- -35.82%
20 9월, 토요일