통화 / IPA
IPA: ImmunoPrecise Antibodies Ltd
2.07 USD 0.14 (7.25%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IPA 환율이 오늘 7.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.00이고 고가는 2.24이었습니다.
ImmunoPrecise Antibodies Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IPA News
- MindWalk Inc., 1분기 실적 발표: 매출 증가 및 사명 변경
- Earnings call transcript: MindWalk Inc. reports strong Q1 2025 performance, rebrands from ImmunoPrecise Antibodies
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ImmunoPrecise Antibodies rebrands as MindWalk, changes ticker to HYFT
- ImmunoPrecise advances dengue vaccine program to manufacturing phase
- ImmunoPrecise Antibodies sells Netherlands subsidiary to AVS Bio for $12m
- Earnings call transcript: ImmunoPrecise sees record revenue in Q4 2025
- ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- ImmunoPrecise Antibodies appoints data expert Jeff Fried to advisory board
- ImmunoPrecise regains Nasdaq compliance as share price stabilizes
- ImmunoPrecise Advances Universal Dengue Vaccine, Confirming Safety, Immune Activation, and Structural Stability Using its LENSai™ Platform Powered by Patented HYFT ® Technology
- ImmunoPrecise stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- AI-Designed GLP-1 Peptides from ImmunoPrecise Antibodies Surpass Semaglutide in Receptor Activation Studies
- ImmunoPrecise identifies universal dengue vaccine target
- ImmunoPrecise Antibodies Engages CORE IR to Enhance Investor Engagement Efforts
- ImmunoPrecise Antibodies (IPA) to Present at Maxim Group’s 2025 Virtual Tech Conference
- ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- What's Going On With ImmunoPrecise Stock Thursday? - ImmunoPrecise Antibodies (NASDAQ:IPA)
일일 변동 비율
2.00 2.24
년간 변동
0.27 3.25
- 이전 종가
- 1.93
- 시가
- 2.00
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- 저가
- 2.00
- 고가
- 2.24
- 볼륨
- 1.696 K
- 일일 변동
- 7.25%
- 월 변동
- -10.00%
- 6개월 변동
- 459.46%
- 년간 변동율
- 223.44%
20 9월, 토요일