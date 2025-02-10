시세섹션
통화 / HSPO
주식로 돌아가기

HSPO: Horizon Space Acquisition I Corp

12.32 USD 0.02 (0.16%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HSPO 환율이 오늘 0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.32이고 고가는 12.32이었습니다.

Horizon Space Acquisition I Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSPO News

일일 변동 비율
12.32 12.32
년간 변동
11.20 15.12
이전 종가
12.30
시가
12.32
Bid
12.32
Ask
12.62
저가
12.32
고가
12.32
볼륨
3
일일 변동
0.16%
월 변동
0.49%
6개월 변동
3.53%
년간 변동율
9.71%
20 9월, 토요일