통화 / HSII
HSII: Heidrick & Struggles International Inc
49.83 USD 1.46 (2.85%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HSII 환율이 오늘 -2.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 49.53이고 고가는 51.41이었습니다.
Heidrick & Struggles International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
49.53 51.41
년간 변동
36.49 52.17
- 이전 종가
- 51.29
- 시가
- 51.10
- Bid
- 49.83
- Ask
- 50.13
- 저가
- 49.53
- 고가
- 51.41
- 볼륨
- 654
- 일일 변동
- -2.85%
- 월 변동
- -0.88%
- 6개월 변동
- 16.81%
- 년간 변동율
- 29.23%
20 9월, 토요일