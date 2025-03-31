통화 / HMST
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HMST: HomeStreet Inc
13.87 USD 0.25 (1.84%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HMST 환율이 오늘 1.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.41이고 고가는 13.94이었습니다.
HomeStreet Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
HMST News
- Mechanics Bank and HomeStreet receive all regulatory approvals for merger
- HomeStreet Q2 2025 presentation shows continued losses as merger timeline advances
- HomeStreet earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- HomeStreet (HMST) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HomeStreet (HMST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- HomeStreet Posts Q2 Loss as Revenue Up
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HomeStreet Q1 2025 slides: Net loss narrows as merger with Mechanics Bank announced
- HomeStreet Q1 2025 slides: Improved margins amid merger with Mechanics Bank
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- HomeStreet (HMST): Loan Portfolio Repositioning For Profitability, Sustainability, Upside
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- HomeStreet Tries Again: Merger With Mechanics Bank May Be The Turning Point (NASDAQ:HMST)
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
일일 변동 비율
13.41 13.94
년간 변동
8.43 16.09
- 이전 종가
- 13.62
- 시가
- 13.53
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- 저가
- 13.41
- 고가
- 13.94
- 볼륨
- 465
- 일일 변동
- 1.84%
- 월 변동
- 6.77%
- 6개월 변동
- 38.01%
- 년간 변동율
- -13.31%
20 9월, 토요일