시세섹션
통화 / HMST
주식로 돌아가기

HMST: HomeStreet Inc

13.87 USD 0.25 (1.84%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HMST 환율이 오늘 1.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.41이고 고가는 13.94이었습니다.

HomeStreet Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HMST News

일일 변동 비율
13.41 13.94
년간 변동
8.43 16.09
이전 종가
13.62
시가
13.53
Bid
13.87
Ask
14.17
저가
13.41
고가
13.94
볼륨
465
일일 변동
1.84%
월 변동
6.77%
6개월 변동
38.01%
년간 변동율
-13.31%
20 9월, 토요일