시세섹션
통화 / GLBZ
주식로 돌아가기

GLBZ: Glen Burnie Bancorp

4.62 USD 0.02 (0.43%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GLBZ 환율이 오늘 0.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.31이고 고가는 4.62이었습니다.

Glen Burnie Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLBZ News

일일 변동 비율
4.31 4.62
년간 변동
3.89 6.84
이전 종가
4.60
시가
4.47
Bid
4.62
Ask
4.92
저가
4.31
고가
4.62
볼륨
40
일일 변동
0.43%
월 변동
10.00%
6개월 변동
-9.23%
년간 변동율
-18.66%
20 9월, 토요일