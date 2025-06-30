통화 / FLGC
FLGC: Flora Growth Corp
27.20 USD 1.43 (5.55%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FLGC 환율이 오늘 5.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.03이고 고가는 27.95이었습니다.
Flora Growth Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.03 27.95
년간 변동
0.42 32.65
- 이전 종가
- 25.77
- 시가
- 27.19
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- 저가
- 25.03
- 고가
- 27.95
- 볼륨
- 89
- 일일 변동
- 5.55%
- 월 변동
- 27.82%
- 6개월 변동
- 4359.02%
- 년간 변동율
- 1579.01%
20 9월, 토요일