통화 / FGF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FGF: Fundamental Global Inc
38.30 USD 17.51 (84.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FGF 환율이 오늘 84.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.79이고 고가는 39.75이었습니다.
Fundamental Global Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
FGF News
- FG Nexus announces $200 million share repurchase program
- FG Nexus appoints two digital asset experts to board of directors
- Ethereum ETFs Smash $1 Billion Daily Inflow Mark, Outshine Bitcoin's $138 Million
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Fundamental Global files $5 billion shelf registration for ethereum strategy
- Fundamental Global files $5 billion shelf registration for ETH strategy
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
일일 변동 비율
18.79 39.75
년간 변동
14.21 39.75
- 이전 종가
- 20.79
- 시가
- 20.12
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- 저가
- 18.79
- 고가
- 39.75
- 볼륨
- 3.184 K
- 일일 변동
- 84.22%
- 월 변동
- 90.36%
- 6개월 변동
- 86.83%
- 년간 변동율
- 44.53%
20 9월, 토요일