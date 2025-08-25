통화 / ERJ
ERJ: Embraer S.A
57.96 USD 0.62 (1.08%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ERJ 환율이 오늘 1.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.51이고 고가는 58.23이었습니다.
Embraer S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
56.51 58.23
년간 변동
32.26 62.09
- 이전 종가
- 57.34
- 시가
- 57.18
- Bid
- 57.96
- Ask
- 58.26
- 저가
- 56.51
- 고가
- 58.23
- 볼륨
- 2.345 K
- 일일 변동
- 1.08%
- 월 변동
- 4.08%
- 6개월 변동
- 28.69%
- 년간 변동율
- 65.32%
