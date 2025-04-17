시세섹션
ECDAW: ECD Automotive Design Inc - Warrant

0.0240 USD 0.0021 (9.59%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ECDAW 환율이 오늘 9.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0181이고 고가는 0.0240이었습니다.

ECD Automotive Design Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
0.0181 0.0240
년간 변동
0.0101 0.0389
이전 종가
0.0219
시가
0.0181
Bid
0.0240
Ask
0.0270
저가
0.0181
고가
0.0240
볼륨
2
일일 변동
9.59%
월 변동
18.81%
6개월 변동
41.18%
년간 변동율
21.83%
