EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EBR 환율이 오늘 -1.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.24이고 고가는 9.39이었습니다.
Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
9.24 9.39
년간 변동
5.46 9.54
- 이전 종가
- 9.53
- 시가
- 9.37
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- 저가
- 9.24
- 고가
- 9.39
- 볼륨
- 1.222 K
- 일일 변동
- -1.99%
- 월 변동
- 15.45%
- 6개월 변동
- 31.55%
- 년간 변동율
- 27.77%
