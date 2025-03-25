통화 / DATS
DATS: DatChat Inc
2.23 USD 0.13 (5.51%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DATS 환율이 오늘 -5.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.22이고 고가는 2.34이었습니다.
DatChat Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DATS News
- Ethereum As The Default Crypto Backbone: The Real Reason Behind Tom Lee’s Pick
- DatChat rebrands as Myseum ahead of Nasdaq symbol change
- DatChat secures Canadian patent for electronic content transformation
- DatChat’s Subsidiary RPM Interactive Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Why DatChat (DATS) Stock Is Skyrocketing - DatChat (NASDAQ:DATS)
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
일일 변동 비율
2.22 2.34
년간 변동
1.11 9.34
- 이전 종가
- 2.36
- 시가
- 2.34
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- 저가
- 2.22
- 고가
- 2.34
- 볼륨
- 68
- 일일 변동
- -5.51%
- 월 변동
- -4.70%
- 6개월 변동
- -3.04%
- 년간 변동율
- 76.98%
20 9월, 토요일