통화 / COOP
COOP: Mr. Cooper Group Inc
214.45 USD 5.47 (2.49%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COOP 환율이 오늘 -2.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 211.00이고 고가는 222.27이었습니다.
Mr. Cooper Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
211.00 222.27
년간 변동
84.68 234.73
- 이전 종가
- 219.92
- 시가
- 217.78
- Bid
- 214.45
- Ask
- 214.75
- 저가
- 211.00
- 고가
- 222.27
- 볼륨
- 1.595 K
- 일일 변동
- -2.49%
- 월 변동
- 17.03%
- 6개월 변동
- 79.23%
- 년간 변동율
- 133.73%
