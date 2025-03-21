통화 / CFSB
CFSB: CFSB Bancorp Inc
14.21 USD 0.18 (1.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CFSB 환율이 오늘 1.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.05이고 고가는 14.21이었습니다.
CFSB Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CFSB News
일일 변동 비율
14.05 14.21
년간 변동
6.43 14.24
- 이전 종가
- 14.03
- 시가
- 14.05
- Bid
- 14.21
- Ask
- 14.51
- 저가
- 14.05
- 고가
- 14.21
- 볼륨
- 9
- 일일 변동
- 1.28%
- 월 변동
- 1.72%
- 6개월 변동
- 78.97%
- 년간 변동율
- 109.28%
20 9월, 토요일