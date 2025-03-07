시세섹션
CCIA: Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due

25.11 USD 0.05 (0.20%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CCIA 환율이 오늘 0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.06이고 고가는 25.11이었습니다.

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 CCIA 주식의 가격은?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 주식은 당일 25.11에 가격이 책정되며 25.06 - 25.11 내에서 거래되고 어제의 종가는 25.06 였고 거래 볼륨은 69이었습니다. CCIA의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 은 현재 25.11로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -2.83% 및 USD를 지켜 봅니다. CCIA의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

CCIA 주식을 매수하는 방법은?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 의 주식을 현재 25.11의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 25.41 근처로 접수되며 69 및 0.20%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 CCIA의 업데이트를 확인해 보세요.

CCIA 주식에 투자하는 방법은?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 에 대한 투자시에는 연간 변동폭 24.97 - 27.45 및 현재 가격 25.11을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -1.06% 및 -1.34%를 비교합니다. CCIA 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Carlyle Credit Income Fund 주식 최고가는?

지난해 Carlyle Credit Income Fund의 최고가는 27.45였습니다. 24.97 - 27.45 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 25.06와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 의 움직임을 살펴보세요.

Carlyle Credit Income Fund 최저가는?

연중 Carlyle Credit Income Fund (CCIA)의 최저 가격은 24.97였습니다. 현재 25.11 및 24.97 - 27.45와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. CCIA의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

CCIA 주식의 분할은 언제였는지?

Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due 은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 25.06 및 -2.83%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
25.06 25.11
년간 변동
24.97 27.45
이전 종가
25.06
시가
25.06
Bid
25.11
Ask
25.41
저가
25.06
고가
25.11
볼륨
69
일일 변동
0.20%
월 변동
-1.06%
6개월 변동
-1.34%
년간 변동율
-2.83%
31 10월, 금요일
12:30
USD
핵심 PCE 가격 지수
활동
예측값
0.2%
훑어보기
0.2%
12:30
USD
핵심 PCE 가격 지수 y/y
활동
예측값
2.7%
훑어보기
2.9%
12:30
USD
PCE 가격 지수 m/m
활동
예측값
0.2%
훑어보기
0.3%
12:30
USD
PCE 가격 지수 y/y
활동
예측값
2.7%
훑어보기
2.7%
12:30
USD
개인 지출 m/m
활동
예측값
0.3%
훑어보기
0.6%
12:30
USD
고용 비용 지수 q/q
활동
예측값
0.9%
훑어보기
0.9%
13:45
USD
MNI 시카고 비즈니스 바로미터
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
예측값
훑어보기
420
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
예측값
훑어보기
550
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기