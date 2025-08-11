통화 / ATNF
ATNF: 180 Life Sciences Corp
7.04 USD 0.57 (7.49%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATNF 환율이 오늘 -7.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.29이고 고가는 7.24이었습니다.
180 Life Sciences Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
6.29 7.24
년간 변동
0.65 17.75
- 이전 종가
- 7.61
- 시가
- 6.85
- Bid
- 7.04
- Ask
- 7.34
- 저가
- 6.29
- 고가
- 7.24
- 볼륨
- 13.620 K
- 일일 변동
- -7.49%
- 월 변동
- 137.84%
- 6개월 변동
- 506.90%
- 년간 변동율
- 297.74%
20 9월, 토요일