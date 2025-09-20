통화 / ARKC
ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E
33.90 USD 0.09 (0.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARKC 환율이 오늘 -0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.53이고 고가는 33.90이었습니다.
EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
33.53 33.90
년간 변동
29.04 46.95
- 이전 종가
- 33.99
- 시가
- 33.53
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- 저가
- 33.53
- 고가
- 33.90
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- -0.26%
- 월 변동
- -2.64%
- 6개월 변동
- 14.03%
- 년간 변동율
- -17.16%
20 9월, 토요일