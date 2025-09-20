시세섹션
통화 / ARKC
주식로 돌아가기

ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E

33.90 USD 0.09 (0.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ARKC 환율이 오늘 -0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.53이고 고가는 33.90이었습니다.

EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
33.53 33.90
년간 변동
29.04 46.95
이전 종가
33.99
시가
33.53
Bid
33.90
Ask
34.20
저가
33.53
고가
33.90
볼륨
3
일일 변동
-0.26%
월 변동
-2.64%
6개월 변동
14.03%
년간 변동율
-17.16%
20 9월, 토요일