ACCD: Accolade Inc
7.02 USD 0.01 (0.14%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACCD 환율이 오늘 -0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.01이고 고가는 7.03이었습니다.
Accolade Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ACCD News
일일 변동 비율
7.01 7.03
년간 변동
3.08 8.05
- 이전 종가
- 7.03
- 시가
- 7.02
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- 저가
- 7.01
- 고가
- 7.03
- 볼륨
- 2.646 K
- 일일 변동
- -0.14%
- 월 변동
- 0.43%
- 6개월 변동
- 115.34%
- 년간 변동율
- -6.65%
20 9월, 토요일