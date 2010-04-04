SimSim Control Deal MT5

이 유틸리티는 "SimSim ARROW" 시리즈 지표의 신호를 기반으로 거래를 개시합니다.

이 유틸리티는 "SimSim ARROW" 시리즈 지표와 함께만 사용할 수 있습니다.

각 지표에는 "거래: 거래 없음, 매수 및 매도, 매수만, 매도만"이라는 매개변수가 있습니다.

이 매개변수를 "매수 및 매도 또는 매수만 또는 매도만" 값으로 설정하면 지표의 신호가 전역 변수를 통해 유틸리티로 전송되어 거래를 시작할 수 있습니다.거래는 고정된 로트로 시작되거나 로트는 위험

유틸리티 옵션.

Pr _ FixLot = 0.0 개방형 고정 로트 거래. Pr _ Risk = 0.0% 위험 백분율로 거래를 엽니 다. 계산: LOT = 기기 당 최대 로트 * Pr _ Risk/100. Pr _ Fix = 수익 창출을위한 현재 잔액의 0.0% 백분율. 백분율이> 100 인 경우 전문가에게는 더 이상 백분율이 아니며 금액은 예금 통화에 있습니다. 이익이 지정된 비율의 이익 또는 특정 금액에 도달하면 모든 거래가 종료되고 작업이 계속됩니다.. Pr _ HourBegin = 00.00 시간 및 시작 시간 (HH.MM). Pr _ HourEnd = 23.59 거래 시간 및 분 종료 (HH.MM)

버전 1.2부터 트랜잭션을 지원하기위한 새로운 매개 변수가 도입되었습니다.

Pr _ Prof = pips 또는 SrHiLow 단위의 0.0 이익 수준 Pr _ Stop = pips 또는 SrHiLow 단위의 0.0 Foot 레벨 pips 또는 SrHiLow 장치의 이익을 보호하기 위해 손실없이 Pr _ Breakeven = 0.0 설치 수준 pips의 현재 이익이 Pr _ TrallProfx 또는 SrHiLow 단위보다 큰 경우 Pr _ TrallProf = 0.0 거래 트레일 중지 pips의 현재 이익이 Pr _ TrallLoss 또는 SrHiLow 단위보다 작은 경우 Pr _ TrallLoss = 0.0 거래 트레일 정지 Pr _ PerHiLow = 평균 SrHiLow를 계산하는 300 개의 BAR 수 Pr _ MaxOrders = 500 최대 오픈 거래 Pr _ DopStep = 핍의 추가 거래 그리드를위한 25 단계 크기



SrHiLow 값을 손절매, 수익 등의 수준에 사용하면 핍 단위보다 훨씬 편리합니다.

다른 시간대의 수익 크기를 핍 단위로 설정하는 것은 어렵습니다. 5분과 6시간의 경우 아마도 다를 것입니다. 그리고 SrHiLow에 값을 지정하면 매우 논리적으로 보입니다.

SrHiLow는 해당 기간의 평균값(고가 - 저가)이며, 해당 기간 = Pr_PerHiLow입니다.



예를 들어, AUDUSD의 평균 SrHiLow(핍)는 다음과 같습니다.

M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986

예를 들어, (SrHiLow)의 수익 수준이 3이라면, M5의 수익 수준은 3*28=74핍이고, H3의 수익 수준은 3*214=642핍입니다.



예를 들어, XAUUSD의 평균 SrHiLow(핍)는 다음과 같습니다.

M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093

XAUUSD 수익(SrHiLow) = 5, M10 수익: 5*411=2055핍, H6 수익: 5*2958=14790핍

매개변수 값이 0.001에서 10.0 사이이면 매개변수는 SrHiLow 단위로 지정됩니다. 이 간격이면 작업에 충분합니다.

매개변수 값이 10보다 크면 핍 단위로 지정됩니다.

매개변수 예: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0.5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3

매우 편리합니다. 이 비율은 모든 시간대에 적용되며, 매개변수 값에 SrHiLow를 곱하고 숫자는 핍 단위로 표시됩니다.

"SimSim ARROW" 시리즈의 지표 목록:

처음에 유틸리티는 "컨트롤 거래"로 생각되었으며 표시기의 신호를 기반으로 최소 랏의 포지션이 개설되었습니다. 이 단계는 거래자에게 수영하기 전에 물을 테스트하는 것처럼 부드럽게 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공합니다. 그런 다음 거래자가 자신의 행동에 자신감을 가지게 되면 로트 크기를 늘릴 수 있는 자유를 얻게 되며 이를 통해 시장의 리듬에 적응하고 포지션을 높일 수 있습니다. 이러한 알고리즘은 거래 과정을 용이하게 할 뿐만 아니라 모든 단계에서 크기와 척도의 중요성을 일깨워주는 필수적인 보조자가 될 것입니다. 단순성과 기능성을 결합한 이 유틸리티는 단순한 도구가 아니라 재정적 기회의 세계에서 충실한 동반자의 형태를 취합니다.