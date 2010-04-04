SimSim Control Deal MT5

이 유틸리티는 "SimSim ARROW" 시리즈 지표의 신호를 기반으로 거래를 개시합니다.

이 유틸리티는 "SimSim ARROW" 시리즈 지표와 함께만 사용할 수 있습니다.
각 지표에는 "거래: 거래 없음, 매수 및 매도, 매수만, 매도만"이라는 매개변수가 있습니다.
이 매개변수를 "매수 및 매도 또는 매수만 또는 매도만" 값으로 설정하면 지표의 신호가 전역 변수를 통해 유틸리티로 전송되어 거래를 시작할 수 있습니다.거래는 고정된 로트로 시작되거나 로트는 위험

유틸리티 옵션.
  1. Pr _ FixLot = 0.0 개방형 고정 로트 거래.
  2. Pr _ Risk = 0.0% 위험 백분율로 거래를 엽니 다. 계산: LOT = 기기 당 최대 로트 * Pr _ Risk/100.
  3. Pr _ Fix = 수익 창출을위한 현재 잔액의 0.0% 백분율. 백분율이> 100 인 경우 전문가에게는 더 이상 백분율이 아니며 금액은 예금 통화에 있습니다. 이익이 지정된 비율의 이익 또는 특정 금액에 도달하면 모든 거래가 종료되고 작업이 계속됩니다..
  4. Pr _ HourBegin = 00.00 시간 및 시작 시간 (HH.MM).
  5. Pr _ HourEnd = 23.59 거래 시간 및 분 종료 (HH.MM)
버전 1.2부터 트랜잭션을 지원하기위한 새로운 매개 변수가 도입되었습니다.
  1.   Pr _ Prof = pips 또는 SrHiLow 단위의 0.0 이익 수준
  2.   Pr _ Stop = pips 또는 SrHiLow 단위의 0.0 Foot 레벨
  3.   pips 또는 SrHiLow 장치의 이익을 보호하기 위해 손실없이 Pr _ Breakeven = 0.0 설치 수준
  4.   pips의 현재 이익이 Pr _ TrallProfx 또는 SrHiLow 단위보다 큰 경우 Pr _ TrallProf = 0.0 거래 트레일 중지
  5.   pips의 현재 이익이 Pr _ TrallLoss 또는 SrHiLow 단위보다 작은 경우 Pr _ TrallLoss = 0.0 거래 트레일 정지
  6.   Pr _ PerHiLow = 평균 SrHiLow를 계산하는 300 개의 BAR 수
  7.   Pr _ MaxOrders = 500 최대 오픈 거래
  8.   Pr _ DopStep = 핍의 추가 거래 그리드를위한 25 단계 크기


    SrHiLow 값을 손절매, 수익 등의 수준에 사용하면 핍 단위보다 훨씬 편리합니다.
    다른 시간대의 수익 크기를 핍 단위로 설정하는 것은 어렵습니다. 5분과 6시간의 경우 아마도 다를 것입니다. 그리고 SrHiLow에 값을 지정하면 매우 논리적으로 보입니다.
    SrHiLow는 해당 기간의 평균값(고가 - 저가)이며, 해당 기간 = Pr_PerHiLow입니다.

    예를 들어, AUDUSD의 평균 SrHiLow(핍)는 다음과 같습니다.
    M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
    예를 들어, (SrHiLow)의 수익 수준이 3이라면, M5의 수익 수준은 3*28=74핍이고, H3의 수익 수준은 3*214=642핍입니다.

    예를 들어, XAUUSD의 평균 SrHiLow(핍)는 다음과 같습니다.
    M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
    XAUUSD 수익(SrHiLow) = 5, M10 수익: 5*411=2055핍, H6 수익: 5*2958=14790핍

    매개변수 값이 0.001에서 10.0 사이이면 매개변수는 SrHiLow 단위로 지정됩니다. 이 간격이면 작업에 충분합니다.
    매개변수 값이 10보다 크면 핍 단위로 지정됩니다.
    매개변수 예: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0.5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
    매우 편리합니다. 이 비율은 모든 시간대에 적용되며, 매개변수 값에 SrHiLow를 곱하고 숫자는 핍 단위로 표시됩니다.


    "SimSim ARROW" 시리즈의 지표 목록:

    1. SimSim ARROW CCI
    2. SimSim ARROW ADX
    3. SimSim ARROW BEARPower
    4. SimSim ARROW BULLSPower
    5. SimSim ARROW 2MA
    6. SimSim ARROW MACD
    7. SimSim ARROW RSI
    8. SimSim ARROW Stochastic
    9. SimSim ARROW Momentum
    10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
    11. SimSim ARROW Simple Signal
    12. SimSim ARROW Ichimoku
    13. SimSim ARROW DEMA
    14. SimSim ARROW TEMA
    처음에 유틸리티는 "컨트롤 거래"로 생각되었으며 표시기의 신호를 기반으로 최소 랏의 포지션이 개설되었습니다. 이 단계는 거래자에게 수영하기 전에 물을 테스트하는 것처럼 부드럽게 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공합니다. 그런 다음 거래자가 자신의 행동에 자신감을 가지게 되면 로트 크기를 늘릴 수 있는 자유를 얻게 되며 이를 통해 시장의 리듬에 적응하고 포지션을 높일 수 있습니다. 이러한 알고리즘은 거래 과정을 용이하게 할 뿐만 아니라 모든 단계에서 크기와 척도의 중요성을 일깨워주는 필수적인 보조자가 될 것입니다. 단순성과 기능성을 결합한 이 유틸리티는 단순한 도구가 아니라 재정적 기회의 세계에서 충실한 동반자의 형태를 취합니다.

