RPG Gamers Trade Manager EA

검증된 전문가 어드바이저로 프롭 트레이딩 회사 과제를 성공적으로 통과하고 실제 거래 환경에서 검증된 수익을 창출해 왔습니다. FundedNext 원스텝 챌린지를 여러 차례 성공적으로 완료하고 수익 지급을 확정받았습니다.





https://tinyurl.com/PropFirmPayoutProof





https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIxOTM3MzkvOTczNTcyNjZjZmE1NQ==





https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxMjUvMzA5M2I1OGE5YmI3ZA==





https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxNzcvNjZjZmE1NQ==





7년 이상의 전문 경력을 바탕으로 285개의 Expert Advisor를 개발했으며, 특히 다음 분야를 전문으로 합니다.





트레이딩 자동화





고급 리스크 관리





프롭 트레이딩 회사 규정 준수





이전에는 필리핀 고객만을 대상으로 서비스를 제공했습니다. 하지만 필리핀 증권거래위원회(SEC)의 금융 마케팅 및 거래 서비스 관련 규정으로 인해, 현재는 관련 규정에 따라 서비스 제공이 허용되는 해외 고객을 위한 소프트웨어 개발 서비스에 집중하고 있습니다.





본 제품은 거래 소프트웨어 및 자동화 기술로만 제공됩니다.





투자 자문이 아닙니다.





펀드 운용 서비스가 아닙니다.





수익을 보장하지 않습니다.





과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다.





✔ 프롭 트레이딩 회사에 최적화된 EA 로직

✔ 내장 리스크 관리 기능

✔ 자동 전략 실행

✔ 맞춤형 EA 개발 가능





https://wa.me/qr/DY6FBDCY6TT7F1





ephraimumpan8888@gmail.com