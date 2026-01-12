Ai Smart 1OOO

실제 거래 계정 라이브 신호:

이 EA는 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 제한된 수량으로 판매됩니다.

Ai Smart 1000은 단순한 자동화 알고리즘이 아닌 프리미엄 수준의 지능형 거래 시스템을 찾는 트레이더를 위한 솔루션입니다. 이는 분석의 깊이, 체계적인 접근 및 높은 실행 규율을 소중히 여기는 분들을 위한 도구입니다.

위험한 거래 방법을 사용하지 않습니다.

금(XAUUSD)을 포함한 28개의 주요 및 교차 통화쌍에서 작동합니다.

항상 손절매, 이익 실현 및 무손실 주문을 설정합니다.

마틴게일 없음.

그리드 거래 없음.

손실 평균화 없음.

각 거래는 독립적인 결정이며 항상 명확하게 정의된 위험 관리 아래 실행됩니다.

시스템에는 다음과 같은 여러 보호 수준이 포함됩니다:

변동성에 기반한 동적 손절매 조정.

드로다운 제어 및 위험 노출 제한.

불리한 시장 조건에서 거래 활동 자동 감소.

중요: Ai Smart 1000은 실제 시장 조건을 위해 설계되었습니다.

시스템은 AI 지원 적응형 논리와 뉴스 필터를 사용하며, 이는 전략 테스터에서 지원되지 않는 WebRequest 기능에 의존합니다. 따라서 EA는 테스터에서 작동하지 않습니다! 실제 시장이 필요합니다.

권장 사항:

통화쌍: XAUUSD (다른 통화쌍은 자동으로 인식함)

시간대: M30

최소 입금액: $100

거래 레버리지: 1:20 이상

브로커: 모든 브로커 가능, 바람직하게는 낮은 스프레드.

VPS: EA가 24/7 작동하도록 VPS를 사용하십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: Ai Smart 1000을 백테스트할 수 있나요?

A: 아닙니다. Ai Smart 1000은 다양한 AI 모델과의 라이브 연결에 의존하기 때문에 전략 테스터에서 테스트할 수 없습니다. 이 AI는 실시간으로만 응답하므로 이러한 동작은 기존 백테스트에서 에뮬레이트할 수 없습니다.

Q: AI Smart는 마틴게일, 그리드 등을 사용하지 않는 이유는 무엇인가요?

A: 우리의 주요 목표는 건강한 거래입니다. 마틴게일이나 그리드를 사용하는 EA가 어디로 이어지는지 우리 모두 알고 있습니다 – 맞습니다, 예치금 손실로 이어집니다. 따라서 우리의 EA는 오직 손절매와 이익 실현으로만 거래합니다. 모든 거래는 AI에 의해 제어됩니다.

Q: 라이선스는 어떻게 받으며, 그 목적은 무엇인가요?

A: 우리는 EA 보안을 매우 중요하게 생각하며 Ai Smart 1000 EA에 대한 무단 접근을 방지하기 위해 모든 것을 우리 서버를 통해 관리하기로 결정했습니다. 임대 또는 구매 후에는 거래 터미널 계좌 번호를 보내야 하며, 이에 대한 응답으로 라이선스 확인 및 비공개 채팅 참여 링크를 받게 됩니다.

Q: Ai Smart 1000 사용법은 쉬운가요?

A: Ai Smart 1000은 많은 매개변수를 가진 매우 진보된 도구이지만, 모든 작업은 우리 서버에서 이루어집니다. 우리 서버는 NVIDIA H100 80GB 그래픽 카드에서 실행됩니다. 지침에 따라 EA를 설치하고 수익을 즐기기만 하면 됩니다.