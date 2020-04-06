Dual Balance EA

WP Dual-Balance FX Strategy는 외환 시장을 위해 전문적으로 설계된 다중 통화쌍 거래 전략으로, 장기적이고 체계적인 트레이딩을 목표로 합니다. 이 전략은 EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD와 같이 장기적으로 안정적인 관계를 유지하는 고유동성 주요 및 보조 통화쌍에서 운용됩니다.

전략은 서로 연관된 두 통화쌍에 대해 동기화된 포지션을 구성하며, 각 거래를 개별적인 진입이 아닌 하나의 관리된 거래 사이클로 처리합니다. 단기적인 가격 예측보다는 시장에서 발생하는 일시적인 불균형 이후의 자연스러운 균형 회복 과정에 초점을 맞춘 구조입니다.

WP Dual-Balance FX Strategy는 포지션 규모의 적응형 조절, 전체 노출에 대한 제한, 그리고 연속 운용을 위한 보호 장치를 포함하고 있어 다양한 시장 상황에서도 안정적인 운용이 가능합니다. 부드러운 자본 곡선과 일관된 장기 성과를 중시하는 설계로, 시스템 트레이딩과 장기 운용을 선호하는 트레이더에게 적합한 솔루션입니다.