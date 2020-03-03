AI Smart Bot

AI Smart   -    실제 거래 알고리즘입니다.     결과는 매우 안정적인 성장 곡선을 보입니다.

완벽하게 안전하고 신뢰할 수 있는 세계 최강의 로봇 시스템입니다.

위험한 거래 방식을 사용하지 않습니다. 28개 주요 통화쌍 및 교차 통화쌍과 금 거래가 가능합니다.

DeepSeek + BlackBox.AI 기반

항상 손절매, 이익실현, 손익분기점을 설정합니다.

저희 서버는  NVIDIA H100 80GB  그래픽 카드로 구동됩니다.

---------------------------------------------------------------

Expert Advisor는 테스터에서는 작동하지 않습니다! 실제 시장 상황이 필요합니다. 

  • Trading statistics - myfxbook.com/members/DeveloperAI/ai-smart-bot/11868135
  • Get a 50% discount only on our channel - t.me/AiSmartBotFX
  • Installation instructions - https://www.mql5.com/en/blogs/post/766661

추천사항:

  • Trading pair  : EURUSD (다른 통화 쌍도 자동으로 선택됩니다.)
  • Timeframe:    M30
  • Minimum deposit:   100$
  • Trading leverage  : 1:100 이상
  • Broker:    낮은 스프레드를 제공하는 모든 브로커
  • VPS:    VPS를 사용하면 고문이 24시간 연중무휴로 작업할 수 있습니다.


자주 묻는 질문(FAQ)


AI Smart 을 백테스트할 수 있나요??

아니요. AI Smart 은 Strategy Tester에서 테스트할 수 없습니다. 다양한 AI 모델과의 실시간 연결에 따라 기능이 결정되기 때문입니다. 이러한 AI는 실시간으로만 반응하므로 기존 백테스트에서는 이러한 동작을 재현할 수 없습니다.

Prop Firms에서 거래가 가능합니까??

네, AI Smart 은 Prop Firms와 완벽하게 호환되지만, 먼저 특별한 세트 파일을 다운로드해야 합니다.

AI Smart 은 마팅게일, 그리드 등을 사용하지 않을까요?

저희의 주요 목표는 건전한 트레이딩입니다. 마틴게일이나 그리드 트레이딩을 사용하는 어드바이저가 어떤 결과를 초래할 수 있는지, 특히 예치금 손실이 발생할 수 있다는 것은 누구나 알고 있습니다. 따라서 저희 어드바이저는 손절매 및 이익실현 주문만 사용하여 거래합니다. 모든 거래는 AI가 제어합니다.

면허는 어떻게 취득하나요? 무슨 용도로 사용하나요?

저희는 어드바이저의 보안을 매우 중요하게 생각하며, 해커가 AI Smart  어드바이저에 무단으로 접근하는 것을 방지하기 위해 모든 것을 저희 서버를 통해 관리하기로 결정했습니다. 임대 또는 구매 후, 거래 단말기 계좌 번호를 저희에게 보내주셔야 합니다. 확인 메시지와 함께 개인 채팅 참여 링크를 보내드리겠습니다.

AI Smart는 사용하기 쉽나요?

AI Smart는 다양한 매개변수를 제공하는 첨단 도구이지만, 모든 작업은 저희 서버에서 처리됩니다. EA 설치 지침을 따라 바로 수익을 창출하세요. 자세한 설치 방법은 아래에 제공되어 있습니다(단 세 번의 클릭만으로 EA를 사용하여 거래를 시작할 수 있습니다).

구매 후 꼭 저에게 편지를 쓰셔서 라이센스를 받으세요!

