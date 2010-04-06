Stochastic Speed MT5 r

MT5용 Crypto_Forex 지표 "Stochastic Speed" - 훌륭한 예측 도구, 재도색 불필요





- 이 지표는 물리학 방정식을 기반으로 계산됩니다.

- Stochastic Speed는 Stochastic 자체의 1차 미분값입니다.

- 스캘핑 모멘텀 트레이딩 전략에 Stochastic Speed ​​지표를 사용하여 조정 후 모멘텀의 주요 파동을 포착하는 것이 좋습니다(그림 참조).

- Stochastic Speed가 0보다 크면 양의 속도, 즉 가격 모멘텀이 상승합니다.

- Stochastic Speed가 0보다 작으면 음의 속도, 즉 가격 모멘텀이 하락합니다.

- Stochastic Speed ​​지표는 Stochastic 자체의 방향 전환 속도를 보여주며, 매우 민감합니다.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.





이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.