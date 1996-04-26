DeMarker Flat Detector mr

Crypto_Forex 지표 "DeMarker FLAT Detector"는 트레이딩에 효율적인 보조 도구입니다! 리페인트 필요 없음.

MT4용 이 훌륭한 지표로 트레이딩 방식을 업그레이드해 보세요.





- 이 지표는 차트에서 가격이 평평한 영역을 표시합니다. "플랫 민감도" 매개변수가 있어 플랫 감지를 담당합니다.

- "DeMarker FLAT Detector"는 가격 움직임 진입 확인 또는 다른 지표와 함께 사용할 수 있습니다.

- 추세 추종 시스템에서 플랫 영역을 감지하고 해당 영역에서의 거래를 피할 수 있습니다.

- 반전 스캘핑(플랫 경계에서 반전 거래)에 사용할 수 있습니다.

- 표준 DeMarker 오실레이터 대신 "DeMarker FLAT Detector"를 사용할 수 있는 기회가 많습니다.

- DeMarker 자체는 다른 오실레이터 중 가장 효율적인 정기 다이버전스 신호를 제공합니다.

- 과매수 영역은 DeMarker가 0.7 이상일 때, 과매도 영역은 0.3 미만일 때입니다.





