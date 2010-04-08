GomerAI MultiStrat Networked EA

GomerAI MultiStrat 네트워크 EA

개요 GomerAI MultiStrat 네트워크 EA는 구조적 시장 분석 모델을 기반으로 한 MetaTrader 5용 자동 거래 시스템입니다. 이 시스템은 가격 구조의 5대 기둥을 활용하여 높은 확률의 실행 구역을 식별합니다:



트렌드: 모멘텀과 방향 확인.



범위: 평균 회귀 구역 식별.



가치 영역: 거래량 가중 가격 발견 분석.



과잉: 극단 구간에서 가격 소진 감지.



균형 & 불균형: 거래 트리거로서 시장 균형 변화 모니터링.



AI 학습 루프(AITL) 이 EA는 AI 학습 루프를 검증하도록 설계된 네트워크 아키텍처를 특징으로 합니다. 정적 거래 로봇과 달리, 이 시스템은 익명화된 데이터를 중앙 학습 기능에 기여합니다. 이 과정을 통해 여러 학습 사이클에 걸쳐 구조적 시장 매개변수를 지속적으로 개선할 수 있습니다.



주요 특징



안티 블랙박스 설계: 모든 내부 매개변수와 논리 게이트는 사용자에게 완전히 문서화되어 있습니다. 완전한 투명성. 네트워크 아키텍처: 클라우드 기반 학습을 활용하여 의사 결정 모델을 최적화합니다. 다중 전략 로직: 현재 시장 구조 단계에 따라 행동을 전환하는 적응형 핵심. 사용자 설정 관련 중요 안내: 자세한 설정 지침과 모든 입력 매개변수 설명은 제 프로필 댓글에 링크된 MQL5 블로그 게시물을 참조하시기 바랍니다. 지원: 기술 지원은 이 페이지의 댓글 섹션 또는 MQL5 메시징 시스템을 통해서만 제공됩니다. 위험 경고: 알고리즘 트레이딩 시스템 거래에는 상당한 위험이 따릅니다. 이 EA는 기술적 도구일 뿐이며 수익을 보장하지 않습니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 재정적 조언은 제공되지 않습니다.