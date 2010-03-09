Atlas scalper pro

왜 97%의 골드 트레이더가 실패하는가 (그리고 ATLASS는 어떻게 승리하는가)

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 5분 타임프레임 - 97% 실패율을 이겨내다

잔인한 진실: 97% 이상의 개인 골드 트레이더들이 한 달도 안 되어 계좌를 날립니다. 그들은 신화적인 리스크-보상 비율을 쫓고, 마켓메이커에게 사냥당하는 눈에 보이는 손절매를 사용하며, 감정으로 거래합니다.

5분 차트의 ATLASS SCALPER는 정반대로 합니다: 숨겨진 가상 손절매, 다중 필터 확인(MACD, ADX, 스토캐스틱, 뉴스 캘린더), 지능형 그리드 관리로 골드의 자연스러운 추세를 따릅니다. 규율적이고, 자동화되어 있으며, 신화로부터 자유롭습니다.

백테스트 결과: 2023년 1월 2일 – 2025년 3월 1일

경고: 과거 성과 ≠ 미래 결과

리스크 레벨 시작 종료 수익 수익률 % 대상 매우 낮음 €1,000 €2,996 €1,996 199.6% 보수적 트레이더 낮음 €1,000 €12,856 €11,856 1,185.6% 진지한 트레이더 (권장) 중간 €1,000 €78,123 €77,123 7,712.3% 공격적 트레이더 높음 €1,000 €179,487 €178,487 17,848.8% 도박꾼만

참고: 모든 필터를 끄면 결과가 더 좋습니다

주요 특징

✅ 숨겨진 손절매 - 브로커/마켓메이커에게 보이지 않는 가상 SL

✅ 다중 필터 스택 - MACD, ADX, 스토캐스틱, 뉴스 캘린더, 세션 시간, 갭 보호

✅ 스마트 그리드 시스템 - 방향당 최대 15개 포지션

✅ 뉴스/갭 보호 - 고위험 이벤트 중 거래 일시 중지

빠른 설정 가이드

핵심 설정

RiskLevel (리스크 레벨): 매우 낮음 / 낮음 / 중간 / 높음 / 고정 로트 사이즈

권장사항: 낮은 리스크로 시작하세요

MaxPositionsPerDirection (방향당 최대 포지션, 기본값: 15): 최대 그리드 레벨

보수적: 5-8

보통: 10-12

공격적: 13-15

GridDrawdownPips (그리드 드로다운 핏, 기본값: 300): 그리드 레벨 간 거리

타이트: 200

균형: 300

와이드: 400-500

중요 필터

UseMACDFilter (MACD 필터 사용, 기본값: true): 모멘텀 확인 - 최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요

모멘텀 확인 - 최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요 UseADXFilter (ADX 필터 사용, 기본값: false): 최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요

최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요 UseStochasticOscillator (스토캐스틱 오실레이터 사용, 기본값: false): 최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요

최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요 UseNewsFilter (뉴스 필터 사용, 기본값: true): 경제 뉴스 중 일시 중지

경제 뉴스 중 일시 중지 UseGapProtection (갭 보호 사용, 기본값: true): 가격 갭 후 거래 중지

가격 갭 후 거래 중지 UseSessionFilter (세션 필터 사용, 기본값: true): 변동성 높은 세션 시작/종료 회피

수익 관리

LockStartPips_Buy/Sell (잠금 시작 핏 매수/매도, 기본값: 80): 수익 추적을 시작할 시점

수익 추적을 시작할 시점 TrailPips_Buy/Sell (트레일 핏 매수/매도, 기본값: 40): 트레일링 거리

트레일링 거리 StopLossLastPips_Buy/Sell (마지막 손절매 핏 매수/매도, 기본값: 0): 마지막 포지션의 가상 SL (100-200 권장)

뉴스 필터

MinutesBeforeNews (뉴스 전 분, 기본값: 30): 뉴스 전 차단 창

뉴스 전 차단 창 MinutesAfterNews (뉴스 후 분, 기본값: 30): 뉴스 후 차단 창

뉴스 후 차단 창 FilterHighImpact (고영향 필터, 기본값: true): 고영향 뉴스 차단 (NFP, FOMC 등)

고영향 뉴스 차단 (NFP, FOMC 등) NewsCurrencies (뉴스 통화, 기본값: "USD"): 모니터링할 통화

당신의 임무: 보물 찾기

귀하의 브로커 데이터로 백테스트하세요 (스프레드/수수료/시간대) 변형 테스트: 그리드 간격, 최대 포지션, 다양한 상위 타임프레임 사용 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 2-4주간 데모 거래 무자비하게 최적화 - 기본값은 견고하지만 귀하의 설정이 더 나을 수 있습니다 소액으로 실전 시작 - 먼저 최소 자본으로 테스트하세요

경고

구매 전:

귀하의 브로커 MT5 플랫폼에서 백테스트하세요

최소 2주간 데모 테스트

50%+ 드로다운을 받아들이지 않는 한 높은 리스크를 사용하지 마세요

주요 뉴스 중 모니터링하세요 (블랙 스완은 일어납니다)

이것은 "설정하고 잊어버리기" 시스템이 아닙니다

현실적인 기대:

매우 낮음: 월 5-15%, 최소 스트레스

월 5-15%, 최소 스트레스 낮음: 월 15-35%, 적당한 변동

월 15-35%, 적당한 변동 중간: 월 30-70%, 강한 신경 필요

월 30-70%, 강한 신경 필요 높음: 월 50-150%+, 거친 여정

위험 면책 조항

거래는 상당한 위험을 수반합니다. 전체 투자금을 잃을 수 있습니다. 과거 성과 ≠ 미래 결과.

ATLASS SCALPER를 구매함으로써 귀하는 다음을 인정합니다:

레버리지 거래 위험을 이해합니다

결과에 대한 전적인 책임을 수용합니다

거래 손실에 대한 환불은 없습니다

개발자는 어떠한 결과에 대해서도 책임지지 않습니다

97%를 이길 준비가 되셨나요?

백테스트 → 데모 → 최적화 → 신중하게 실전 시작

보물은 설정 안에 있습니다. 규율은 당신 안에 있습니다.

현명하게 거래하세요.