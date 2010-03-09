Atlas scalper pro

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 5분 타임프레임 - 97% 실패율을 이겨내다

왜 97%의 골드 트레이더가 실패하는가 (그리고 ATLASS는 어떻게 승리하는가)

잔인한 진실: 97% 이상의 개인 골드 트레이더들이 한 달도 안 되어 계좌를 날립니다. 그들은 신화적인 리스크-보상 비율을 쫓고, 마켓메이커에게 사냥당하는 눈에 보이는 손절매를 사용하며, 감정으로 거래합니다.

5분 차트의 ATLASS SCALPER는 정반대로 합니다: 숨겨진 가상 손절매, 다중 필터 확인(MACD, ADX, 스토캐스틱, 뉴스 캘린더), 지능형 그리드 관리로 골드의 자연스러운 추세를 따릅니다. 규율적이고, 자동화되어 있으며, 신화로부터 자유롭습니다.

백테스트 결과: 2023년 1월 2일 – 2025년 3월 1일

경고: 과거 성과 ≠ 미래 결과

리스크 레벨 시작 종료 수익 수익률 % 대상
매우 낮음 €1,000 €2,996 €1,996 199.6% 보수적 트레이더
낮음 €1,000 €12,856 €11,856 1,185.6% 진지한 트레이더 (권장)
중간 €1,000 €78,123 €77,123 7,712.3% 공격적 트레이더
높음 €1,000 €179,487 €178,487 17,848.8% 도박꾼만

참고: 모든 필터를 끄면 결과가 더 좋습니다

주요 특징

✅ 숨겨진 손절매 - 브로커/마켓메이커에게 보이지 않는 가상 SL
✅ 다중 필터 스택 - MACD, ADX, 스토캐스틱, 뉴스 캘린더, 세션 시간, 갭 보호
✅ 스마트 그리드 시스템 - 방향당 최대 15개 포지션
✅ 뉴스/갭 보호 - 고위험 이벤트 중 거래 일시 중지

빠른 설정 가이드

핵심 설정

RiskLevel (리스크 레벨): 매우 낮음 / 낮음 / 중간 / 높음 / 고정 로트 사이즈
권장사항: 낮은 리스크로 시작하세요

MaxPositionsPerDirection (방향당 최대 포지션, 기본값: 15): 최대 그리드 레벨

  • 보수적: 5-8
  • 보통: 10-12
  • 공격적: 13-15

GridDrawdownPips (그리드 드로다운 핏, 기본값: 300): 그리드 레벨 간 거리

  • 타이트: 200
  • 균형: 300
  • 와이드: 400-500

중요 필터

  • UseMACDFilter (MACD 필터 사용, 기본값: true): 모멘텀 확인 - 최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요
  • UseADXFilter (ADX 필터 사용, 기본값: false): 최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요
  • UseStochasticOscillator (스토캐스틱 오실레이터 사용, 기본값: false): 최적의 타임프레임을 찾기 위해 백테스트하세요
  • UseNewsFilter (뉴스 필터 사용, 기본값: true): 경제 뉴스 중 일시 중지
  • UseGapProtection (갭 보호 사용, 기본값: true): 가격 갭 후 거래 중지
  • UseSessionFilter (세션 필터 사용, 기본값: true): 변동성 높은 세션 시작/종료 회피

수익 관리

  • LockStartPips_Buy/Sell (잠금 시작 핏 매수/매도, 기본값: 80): 수익 추적을 시작할 시점
  • TrailPips_Buy/Sell (트레일 핏 매수/매도, 기본값: 40): 트레일링 거리
  • StopLossLastPips_Buy/Sell (마지막 손절매 핏 매수/매도, 기본값: 0): 마지막 포지션의 가상 SL (100-200 권장)

뉴스 필터

  • MinutesBeforeNews (뉴스 전 분, 기본값: 30): 뉴스 전 차단 창
  • MinutesAfterNews (뉴스 후 분, 기본값: 30): 뉴스 후 차단 창
  • FilterHighImpact (고영향 필터, 기본값: true): 고영향 뉴스 차단 (NFP, FOMC 등)
  • NewsCurrencies (뉴스 통화, 기본값: "USD"): 모니터링할 통화

당신의 임무: 보물 찾기

  1. 귀하의 브로커 데이터로 백테스트하세요 (스프레드/수수료/시간대)
  2. 변형 테스트: 그리드 간격, 최대 포지션, 다양한 상위 타임프레임 사용
  3. 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 2-4주간 데모 거래
  4. 무자비하게 최적화 - 기본값은 견고하지만 귀하의 설정이 더 나을 수 있습니다
  5. 소액으로 실전 시작 - 먼저 최소 자본으로 테스트하세요

경고

구매 전:

  • 귀하의 브로커 MT5 플랫폼에서 백테스트하세요
  • 최소 2주간 데모 테스트
  • 50%+ 드로다운을 받아들이지 않는 한 높은 리스크를 사용하지 마세요
  • 주요 뉴스 중 모니터링하세요 (블랙 스완은 일어납니다)
  • 이것은 "설정하고 잊어버리기" 시스템이 아닙니다

현실적인 기대:

  • 매우 낮음: 월 5-15%, 최소 스트레스
  • 낮음: 월 15-35%, 적당한 변동
  • 중간: 월 30-70%, 강한 신경 필요
  • 높음: 월 50-150%+, 거친 여정

위험 면책 조항

거래는 상당한 위험을 수반합니다. 전체 투자금을 잃을 수 있습니다. 과거 성과 ≠ 미래 결과.

ATLASS SCALPER를 구매함으로써 귀하는 다음을 인정합니다:

  • 레버리지 거래 위험을 이해합니다
  • 결과에 대한 전적인 책임을 수용합니다
  • 거래 손실에 대한 환불은 없습니다
  • 개발자는 어떠한 결과에 대해서도 책임지지 않습니다

97%를 이길 준비가 되셨나요?

백테스트 → 데모 → 최적화 → 신중하게 실전 시작

보물은 설정 안에 있습니다. 규율은 당신 안에 있습니다.

현명하게 거래하세요.


Atlas scalper on gold
Abdelhak Benazizi
4.23 (13)
Experts
ATLAS SCALPER 골드용 XAUUSD 전문 자동매매 시스템 기간 한정 오퍼 2026년 6월 1일까지 무료 액세스 위험이나 약속 없이 전문 골드 트레이딩의 힘을 경험하세요. 저희는 2026년 6월 1일까지 ATLAS SCALPER 골드용을 완전 무료로 제공합니다. 이것은 기능이 제한된 체험판이 아닙니다—프리미엄 EA에 대한 완전하고 무제한적인 액세스입니다. 왜일까요? 직접 결과를 확인하시면 저희가 만든 것의 진정한 가치를 이해하실 것이라 확신하기 때문입니다. 테스트하세요. 신뢰하세요. 그런 다음 결정하세요. 골드 트레이딩을 혁신하세요 ATLAS SCALPER 골드용은 단순한 Expert Advisor가 아닙니다—XAUUSD 시장을 정복하기 위해 특별히 설계된 실전 검증된 트레이딩 시스템입니다. 대부분의 EA가 골드의 독특한 변동성에 적응하지 못하는 반면, 저희 시스템은 그 속에서 번창합니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되고 다양한 시장 조건에서의 엄격한 테스트로 뒷받침되
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (2)
지표
THE MAGICIAN - 전문 수급 구역 지표 골드 15분 차트에서 시장 혼란을 명확한 거래 기회로 전환하세요 골드 트레이딩에 어려움을 겪고 계신가요? XAU/USD에서 어디서 진입해야 할지 추측하는 데 지치셨나요? 매수, 매도, 관망 중 무엇을 해야 할지 혼란스러우신가요? 15분 타임프레임에서 고확률 설정을 놓치고 계신가요? "THE MAGICIAN"은 시장을 움직이는 수급의 보이지 않는 힘을 드러냅니다! THE MAGICIAN의 독특한 점은? 멀티 타임프레임 분석 H4, 일봉, 주봉 타임프레임을 동시에 분석 여러 타임프레임이 정렬되는 합류 구역 식별 최고 확률 거래를 위한 HTF 확인 구역 표시 낮은 품질의 신호를 자동으로 제거 신선한(미돌파) 구역만 표시 돌파된 구역은 절대 표시하지 않음 - 깨끗하고 테스트되지 않은 레벨만 각 구역은 신선 표시기로 마킹 50% 침투 임계값으로 품질 탐지 보장 돌파 없이 구역 터치 추적 지능형 트레이딩 가이던스 지표가 거래 또는
FREE
