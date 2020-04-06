Sideways Trader EA mq

SIDEWAYS TRADER EA는 고급 더블페어 그리드 트레이딩 시스템입니다!

로봇은 시장 상황에 자동으로 적응합니다.





테스트 및 거래를 위한 EA 세트 파일 다운로드: NZDCAD Set_file AUDNZD Set_file





EA의 주요 기능:

- 진입 및 청산 시점은 시장 변동성에 따라 EA에 의해 자동으로 조정됩니다.

- Expert Advisor는 각 통화쌍에 대한 매수 및 매도 주문을 동시에 관리할 수 있습니다.

- EA는 두 통화쌍에 대해 동시에 실행 가능합니다.

- 로봇은 변동성에 따라 자동으로 동적 그리드를 구축합니다.

- 스프레드 제한 없음 - 모든 계좌에서 EA를 사용할 수 있습니다.

- 시스템은 많은 스캘퍼처럼 수수료에 비용을 낭비하지 않으며, 일반 계좌를 사용합니다.

- 계좌 잔액에 따라 자동 랏 계산

- 기간: M5.

- 거래 통화쌍: NZDCAD, AUDNZD.

- 운영 시간: EA는 24시간 연중무휴 운영됩니다.

- EA는 일반 계좌 또는 센트 계좌 모두에서 사용할 수 있습니다.





설치 방법:

- 다음 차트 두 개를 엽니다.

NZDCAD, AUDNZD

- 각 차트에서 M5 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 Expert Adviser를 추가합니다.

- EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다.

- EA가 작동하도록 PC를 24시간 내내 작동 상태로 두거나(또는 PC 대신 VPS를 사용) 합니다.





중요:

- 매수/매도에 대한 MAGIC 매개변수는 항상 달라야 합니다.

- MAGIC은 다른 통화쌍에서 유사해서는 안 됩니다. 권장 Set_files를 사용하세요.

이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.