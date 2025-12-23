Stochastic MACD

Stochastic MACD.mq5 파일은 스토캐스틱 오실레이터와 이동평균 수렴 발산(MACD)의 로직을 결합한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다.
이 지표는 별도의 차트 창에서 실행되도록 설계되었으며, 특정 거래 범위 대비 가격 모멘텀을 부드럽게 표현합니다.
핵심 기능: 원시 가격 데이터를 사용하는 표준 MACD와 달리, 이 지표는 지수 이동 평균(EMA)에 스토캐스틱 스케일링을 적용합니다.
스토캐스틱 정규화: 사용자가 정의한 스토캐스틱 기간 동안 최고가와 최저가를 계산합니다.

그런 다음 해당 가격 범위 내에서의 위치를 ​​기준으로 빠른 EMA와 느린 EMA를 정규화합니다.

MACD 계산: 주요 지표선은 정규화된 "패스트 스토캐스틱"과 "슬로우 스토캐스틱" 값의 차이에 100을 곱한 값입니다.
시그널 라인: 세 번째 EMA(시그널 기간)가 결과 MACD 값에 적용되어 잠재적인 추세 반전 또는 교차를 식별하는 데 사용되는 시그널 라인을 생성합니다.
주요 입력 매개변수: 스토캐스틱 기간(inpStoPeriod): 최고가와 최저가를 찾는 데 사용되는 조회 범위(기본값: 45)를 정의합니다.
EMA 기간: 패스트 기간(기본값: 12), 슬로우 기간(기본값: 26), 시그널 기간(기본값: 9)을 포함합니다.
적용 가격: 거래자는 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 평균 또는 가중 가격 등 다양한 가격 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

사용자 지정 레벨: 이 지표는 시장 상황을 파악하기 위한 5개의 수평 레벨로 초기화됩니다. 과매수: 기본 레벨은 10과 15입니다.
과매도: 기본 레벨은 -10이며, 중간 레벨은 0으로 설정됩니다.
기술적 구조 - 내부 EMA 클래스: 이 코드는 알파 평활 계수(2 / (1 + 기간))를 사용하여 지수 이동 평균을 효율적으로 계산하는 사용자 지정 클래스(CEma)를 사용합니다.
