The Artemis EA – Precision XAUUSD Momentum Scalper



1. 개요

The Artemis는 XAUUSD(골드) 스캘핑을 위해 개발된 전문 엑스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 본 시스템은 자본 보존 프레임워크를 기반으로 구축되었으며, 높은 거래 빈도보다는 고확률 진입 시점에 집중합니다.

그리드 및 마틴게일 미사용: 본 시스템은 그리드나 마틴게일과 같은 위험한 자금 관리 방식을 절대 사용하지 않습니다.

리스크 관리: 모든 포지션은 주문이 체결되는 즉시 고정된 **손절매(SL)**에 의해 보호됩니다.

전략 로직: 지행성 지표나 불투명한 알고리즘을 배제하고 모멘텀 + 브레이크아웃 원리에 기반합니다.

2. 핵심 거래 전략

본 EA는 시장 구조에서 잠재적인 돌파 구역을 식별하기 위해 **다이내믹 모멘텀 누적(Dynamic Momentum Accumulation)**을 모니터링합니다.

실행: 주요 가격 수준에서 Buy Stop/Sell Stop 주문을 사용하여 급격한 변동성 확장을 포착합니다.

포지션 제어: 증거금 안정성을 유지하고 과도한 레버리지를 방지하기 위해, 한 번에 방향당 하나의 포지션만 허용됩니다.

사전 검증: 알고리즘은 실행 전 7단계 진단(증거금, 로트 크기, 스탑 레벨, 프리즈 레벨, 스프레드 및 내부 리스크 매개변수)을 수행합니다.

적응형 트레일링 스탑: 시장이 포지션에 유리하게 움직일 때 수익을 보호하도록 설계된 동적 청산 알고리즘입니다.

경제 지표 캘린더 연동: MQL5 경제 지표 캘린더와 자동으로 동기화되어 영향력이 큰 뉴스 발표 시 거래를 중단합니다.

전문가용 대시보드: 4가지 테마(Dark, Neon, Tokyo, The Artemis)를 선택할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 손익(P/L), 승률, 드로우다운 및 예정된 뉴스를 실시간으로 추적합니다.

자본 보호: 5가지의 다양한 로트 크기 결정 방법과 통합된 적응형 본전 확보(Break-Even) 기능을 제공합니다.

4. 백테스트 및 최적화

**전략 테스터(Strategy Tester)**에서 정확한 결과를 얻으려면 다음을 권장합니다:

모델링 품질: 가장 높은 정확도를 위해 **"모든 틱(Every tick)"**을 사용하십시오.

지연 시간 시뮬레이션: 스캘핑 성능을 평가하기 위해 현실적인 네트워크 지연 시뮬레이션을 권장합니다.

안정성 중심: 최적화 프로세스는 장기적인 견고함을 위해 설계되었으며, **커브 피팅(과최적화)**을 엄격히 배제합니다.

종목: XAUUSD (골드).

타임프레임: M5.

최소 예치금: $100 (권장: 최적의 리스크 스케일링을 위해 $300 이상).

계좌 유형: 스탠다드 계좌 또는 낮은 지연 시간(200ms 이하)의 Raw Spread 계좌.

브로커: IC Markets.

VPS: 24/5 연속 운영을 위해 낮은 지연 시간의 VPS가 필수입니다.

6. 리스크 경고

외환 및 골드 거래는 자본에 대한 상당한 위험을 수반합니다. 백테스트나 실시간 시그널의 과거 실적은 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 실거래 환경에서 사용하기 전에 반드시 데모 계좌에서 EA를 테스트하십시오.