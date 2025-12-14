G de A
- Daniel De Almeida Galvao
트레이더, 자산운용펀드 및 MQL5 개발자를 위한 모델링.
G de A와 협력하세요: 통화 및 금융 자산 교환에 대한 분명한 필요성을 고려하여, 인플레이션으로 인한 가치 하락에 대응하기 위해 글로벌 시장 참여자들에게 가격 책정 도구를 제공하는 협력 제안이 나왔습니다. G de A는 현지 통화를 환전해야 하는 투자자의 자산을 보호하기 위해 자사 알고리즘 내에서 가격 책정 및 금융 결제 도구를 개발할 파트너십을 모색하고 있습니다. G de A는 암호화폐 시장에 유동성을 제공하는 통화 흡수 플랫폼으로 개발되고 있습니다. 당사 제품 구독, 알고리즘 개발 또는 제안 제출을 통해 기여해 주세요.
www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida
danigalv@gmail.com
G de A는 시장 변동에 따라 손실의 재정적 가치를 제한하는 자율적인 로트 관리 전략을 사용합니다. 즉, 손실은 재정적으로 제한되며, 수익은 1x1 목표에서 거의 85%의 정확도를 나타냅니다. G d A는 항상 사용자의 적극적인 상호 작용과 함께 사용해야 하며, 더 큰 시간 프레임(예: 볼린저 밴드 교차 또는 이동 평균 교차)에서 전략을 확인한 후 피보나치 되돌림 신호가 발생하면 알고트레이드가 활성화되도록 설정해야 합니다. G d A를 더 작은 시간 프레임에서 작동하도록 구성합니다. 전략을 4배 더 큰 시간 프레임에서 확인합니다.