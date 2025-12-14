Equity Multiplier Pro Kuldeep Pradeep Nikam Experts

Equity Multiplier Pro – XAUUSD 전문가 자문(EA) 위험 경고: 외환(Forex) 및 CFD 거래는 높은 위험을 수반하며, 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 본 전문가 자문(EA)은 수익을 보장하는 시스템이 아닙니다. 개요 이 전문가 자문(EA)은 모멘텀 기반 전략을 사용하여 XAUUSD(금)를 자동으로 거래하도록 설계되었습니다. M5 타임프레임에서 작동하며, 체계적이고 규칙 기반의 실행을 선호하는 트레이더에게 적합합니다. 남은 구매 수량이 얼마 없으며 가격은 $499로 인상됩니다 거래 로직 이 EA는 추세 방향과 단기 모멘텀을 결합하여 사용합니다: EMA 교차를 통해 방향성 식별 약한 진입을 피하기 위한 모멘텀 확인 주문 실행 전 틱 기반 검증 불리한 거래를 줄이기 위한 스프레드 및 세션 필터 모든 거래는 사전에 정의된 규칙에 따라 자동으로 관리됩니다. 포지션 관리 이 EA에는 다양한 거래 관리