Scalping Helper

RSI abcd Francisco Gomes Da Silva

RSI ABCD 패턴 파인더: 기술적 전략 1. 지표 작동 방식 클래식 RSI 와 ABCD 하모닉 패턴 자동 감지를 결합합니다. 주요 구성 요소 표준 RSI (조정 가능한 기간) 고점 및 저점 마커 (화살표) ABCD 패턴 (초록/빨강 선) 과매수 (70) 및 과매도 (30) 필터 2. MT5 설정 period = 14 ; // RSI 기간 size = 4 ; // 최대 패턴 크기 OverBought = 70 ; // 과매수 수준 OverSold = 30 ; // 과매도 수준 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 확인 필터 3. 트레이딩 전략 3.1. 매수 진입 (강세 ABCD) 조건: RSI가 다음을 형성: 저점 ( A ) → 고점 ( B ) → 더 높은 저점 ( C ) D 는 과매도 (30) 위지만 C 아래 확인: A-B-C-D 연결 초록 선 목표: TP1: B-C의 61.8% TP2: B-C의 100% 손절: D 아래 3.2. 매도 진입 (약세 ABCD) 조건: