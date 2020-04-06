Pro Price Action OB EA ms

PRO PRICE ACTION OB EA는 가격 액션 리서치(Price Action Research)를 기반으로 하는 훌륭한 자동 거래 시스템입니다!

"설정 후 잊어버리세요" Expert Adviser가 모든 거래를 대신 처리해 드립니다! 7개의 Set_files를 사용할 수 있습니다!

테스트 및 거래를 위한 EA 설정 파일 다운로드:
이 거래 아이디어는 유명한 강력한 가격 액션 패턴인 OutsideBar를 기반으로 합니다!

Pro Price Action OB EA는 매우 좋은 투자 상품입니다. 수년간 효과가 지속될 것이며, 모든 Set_files는 양의 수학적 기대값을 가지고 있습니다!

EA 기능:
- EA는 7개 통화쌍을 동시에 실행할 수 있습니다.
- 많은 스캘퍼처럼 높은 수수료를 요구하는 거래에 돈을 낭비하지 않습니다.
- 스프레드 제한 없음 - 모든 계좌에서 EA를 사용할 수 있습니다.
- 위험한 그리드 방식을 사용하지 않습니다.
- EA는 기본적으로 복리 자금 관리 기능을 내장하고 있습니다.
- 모든 거래에는 브로커가 볼 수 없는 손절매(SL)와 이익실현(TP)이 있습니다.
- 손절매(SL)와 이익실현(TP)은 동적이며, 기본적으로 시장 변동성에 따라 조정됩니다.
- EA 설정에서 보상 모드를 사용할 수 있습니다.
- 추세 및 오실레이터 필터가 내장되어 있습니다.
- 동적 트레일링 스톱(Trailing Stop) 기능도 내장되어 있습니다.
- 거래 쌍: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF
- 시간대: D1
- 운영 시간: EA는 캔들 종가에서 진입 기회를 찾습니다. 데이 캔들(D1 시간대)이 형성된 후 시스템이 주문을 설정하지 않은 경우, 차트에 진입 신호가 없었음을 의미합니다.
- EA는 정보 스프레드 스왑 디스플레이를 제공합니다. 해당 정보가 포함된 외환 쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.
- 계좌 잔액, 자본 및 증거금도 표시됩니다.
- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.
0 - 좌측 상단, 1 - 우측 상단, 2 - 좌측 하단, 3 - 우측 하단

설치 방법:
- 7개의 추천 차트를 엽니다.
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF
- 각 차트에서 D1 시간대를 선택합니다.
- 각 차트에 Expert Adviser를 추가합니다.
- EA에 해당 "Set_file"을 적용합니다.
- Robot이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 24시간 가동 상태로 두기만 하면 됩니다(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.

